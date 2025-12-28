В Прикамье изъяли партию немаркированных сигарет на 3,2 млн рублей

Как установили следователи, предпринимательница с июня 2019 года по март 2024 года занималась сбытом контрафактной продукции через различные торговые точки в Чернушке. Товар она закупала у неустановленного поставщика. Деятельность была пресечена сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции в марте 2024 года. В настоящее время проводятся следственные действия по установлению всего канала поставок, а обвиняемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.