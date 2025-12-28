Ричмонд
В Прикамье изъяли партию немаркированных сигарет на 3,2 млн рублей

В Пермском крае правоохранительные органы пресекли многолетний канал незаконной торговли контрафактным табаком. У 56-летней женщины-предпринимателя из Чернушки изъяли более 25 тысяч пачек немаркированных сигарет на общую сумму свыше 3,2 млн рублей. Об этом сообщила пресс-служба регионального МВД России.

«Сотрудниками отдела МВД России “Чернушинский” предъявлено обвинение в приобретении, перевозке, хранении и реализации немаркированной табачной продукции в особо крупном размере. В результате обысков полицейские изъяли из незаконного оборота свыше 25 000 пачек немаркированной табачной продукции стоимостью более 3 225 000 рублей», — говорится в сообщении ведомства.

Как установили следователи, предпринимательница с июня 2019 года по март 2024 года занималась сбытом контрафактной продукции через различные торговые точки в Чернушке. Товар она закупала у неустановленного поставщика. Деятельность была пресечена сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции в марте 2024 года. В настоящее время проводятся следственные действия по установлению всего канала поставок, а обвиняемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.