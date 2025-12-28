Этой ночью на трассе в районе Башкирии погибли четыре человека

В ночь на 28 декабря в Татышлинском районе Башкирии произошло ДТП с четырьмя погибшими. Об этом сообщили в пресс-службе ГАИ республики.
По предоставленным данным, авария произошла в районе трех часов ночи на 88 км дороги Бураево-Старобалтачево-Куеда между автомобилями «Газель» и «Лада Гранта». В столкновении погибли на месте происшествия водитель и трое его пассажиров из легкового автомобиля. Водителя и пассажира «Газели» госпитализировали.
На месте случившегося работают сотрудники ГАИ и МВД, выяснение обстоятельств случившегося, а также соблюдение законодательства при содержании дорог зимой контролирует также прокуратура Башкирии. На место выехал прокурор Татышлинского района Марсель Ягудин. В ведомстве намерены по результатам проверки принять процессуальное решение.
