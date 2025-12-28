В Иркутске на бульваре Гагарина появилась 16-метровая новогодняя ель

В центре Иркутска на бульваре Гагарина открыли 16-метровую новогоднюю ель. Как сообщили в администрации города, она установлена под светящимся шатром рядом с памятником Александру III.
— В Иркутске появилась еще одна новогодняя локация — с очень красивой елочкой и волшебным шатром. Надеюсь, что иркутяне в наступающем году проведут много счастливых минут в этом пространстве, рядом с этой чудесной елкой, — подчеркнула начальник управления культуры администрации Иркутска Ольга Стрекаловская.
Пространство украсили ледовые скульптуры и световые инсталляции. В день открытия гостей развлекали Дед Мороз, Снегурочка и сказочные персонажи. Для детей работал «Дом новогоднего волшебника» с фокусами и подарками. Также на площадке начала работу круглосуточная «Ледовая библиотека» для буккроссинга, которая будет принимать книги до 9 января.
Программа праздников продолжится 28 декабря и со 2 по 9 января в «Доме новогоднего волшебника» (сеансы в 12:00, 14:30 и 17:00), а 4, 5 и 6 января пройдут мастер-классы «Ледовый инженер» с 14:00 до 16:00.