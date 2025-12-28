В Иркутске на бульваре Гагарина появилась 16-метровая новогодняя ель

— В Иркутске появилась еще одна новогодняя локация — с очень красивой елочкой и волшебным шатром. Надеюсь, что иркутяне в наступающем году проведут много счастливых минут в этом пространстве, рядом с этой чудесной елкой, — подчеркнула начальник управления культуры администрации Иркутска Ольга Стрекаловская.