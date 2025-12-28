Новые дорожные знаки появятся в России в 2026 году

Правила использования дорожных знаков, разметки и светофоров изменятся в России с января 2026 года, когда в силу вступят новые государственные стандарты. Эти обновления призваны сделать дороги безопаснее и помочь водителям и пешеходам быстрее понимать дорожную обстановку.
Так, появится специальный знак «Рекомендуемая скорость при проезде искусственной неровности». Он укажет водителям, с какой скоростью лучше всего проезжать «лежачие полицейские». Кроме того, теперь, кроме обычной горизонтальной разметки, можно будет наносить стоп-линию вертикально.
На знаке «Время действия» теперь можно указывать месяцы, в которые он действует (например, «сентябрь — апрель»). А новый знак «Глухие» будут ставить перед пешеходными переходами, расположенными рядом с местами, часто посещаемыми глухими и слабослышащими людьми.
Появится также комбинированный знак «Влажное, заснеженное (обледенелое) покрытие» с изображением облака, дождя и снежинок. Его будут использовать вместе со знаком ограничения скорости, когда дорога мокрая, снежная или обледенелая.
— На знаке «Парковка» можно будет дополнительно указывать способ парковки автомобиля. Кроме того, ширина одного парковочного места при последовательном размещении автомобилей вдоль края дороги составит 2,25 метра вместо 2,5 метра, — передает ТАСС.
Правительство России ранее поручило Министерству транспорта и Министерству внутренних дел подготовить пакет изменений в правилах дорожного движения.