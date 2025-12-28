Сегодня утром омичи наблюдали солнечный столб

По данным открытых интернет-источников, солнечный столб — визуальное атмосферное явление, наблюдаемое, в основном, в холодное время года. Оптический эффект «солнечного столба» вызывается отражением света на почти горизонтальных плоских гранях шестиугольных либо столбовидных ледяных кристаллов, взвешенных в воздухе.