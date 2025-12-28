Ричмонд
Сегодня утром омичи наблюдали солнечный столб

Интересный оптический эффект заметили в Нефтяниках.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня, 28 декабря, утром в небе над Омском омичи заметили солнечный столб. Редкие кадры запечатлел наш корреспондент, живущий в городке Нефтяников. Редкое явление он увидел на восходе солнца.

По данным открытых интернет-источников, солнечный столб — визуальное атмосферное явление, наблюдаемое, в основном, в холодное время года. Оптический эффект «солнечного столба» вызывается отражением света на почти горизонтальных плоских гранях шестиугольных либо столбовидных ледяных кристаллов, взвешенных в воздухе.