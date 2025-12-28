OpenAI ищёт специалиста по безопасности с оплатой более полмиллиона долларов

«Если вы хотите помочь миру понять, как обеспечить специалистов по кибербезопасности новейшими возможностями и в то же время недопустить использование их злоумышленниками, пожалуйста, рассмотрите возможность подачи заявки на вакансию», — написал он.
Человечество вступает в этап, когда требуется более глубокое и точное понимание того, каким образом возможности нейросетей могут быть использованы во вред. Он подчеркнул, что ключевая задача нового специалиста будет заключаться в выявлении потенциальных угроз, а также в поиске способов устранения уязвимостей как в продуктах OpenAI, так и в других ИИ-системах. К публикации Альтман прикрепил ссылку на описание должности. В вакансии указано, что годовая зарплата для кандидата может составить 555 тысяч долларов.
Ранее сообщалось, что дети американца, который убил свою 83-летнюю мать, а затем покончил с собой, подали иск против OpenAI. По их версии, использование чат-бота ChatGPT могло усугубить психическое состояние мужчины и способствовать развитию бредовых идей, что в итоге привело к трагедии. В иске утверждается, что взаимодействие с нейросетью якобы подталкивало его к опасному мышлению и деструктивным действиям.
