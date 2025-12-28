OpenAI ищёт специалиста по безопасности с оплатой более полмиллиона долларов

Человечество вступает в этап, когда требуется более глубокое и точное понимание того, каким образом возможности нейросетей могут быть использованы во вред. Он подчеркнул, что ключевая задача нового специалиста будет заключаться в выявлении потенциальных угроз, а также в поиске способов устранения уязвимостей как в продуктах OpenAI, так и в других ИИ-системах. К публикации Альтман прикрепил ссылку на описание должности. В вакансии указано, что годовая зарплата для кандидата может составить 555 тысяч долларов.