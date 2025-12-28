Сенатор Муратов вручил подарки юным курганцам, чьи отцы находятся в зоне СВО

Курганский сенатор Муратов побывал на своей малой родине, где обратился к детям участников СВО.
Сенатор от Курганской области Сергей Муратов посетил рабочий поселок Лебяжье, где прошло его детство, и поздравил с наступающим Новым годом детей участников СВО. Он вручил новогодние подарки ребятам, чьи шары с мечтами снял в рамках акции «Елка желаний». Об этом сообщил сам сенатор в социальных сетях.
«Поздравил с наступающим Новым годом детей наших защитников, участников СВО. Сегодня это особенные дети, и они заслуживают особого внимания, заботы и поддержки. Очень хочу, чтобы в эти праздничные дни дети чувствовали тепло, внимание и уверенность в завтрашнем дне. Ради этого мы и работаем», — написал Сергей Муратов в своем telegram-канале.
Акция «Елка желаний» ежегодно проходит в Курганской области при поддержке губернатора Вадима Шумкова и регионального правительства. В этом году шары с желаниями детей участников СВО, многодетных семей, сирот и ребят с ОВЗ сняли сам глава региона, сенатор Сергей Муратов, депутаты облдумы и представители бизнеса, пообещав исполнить около 170 новогодних просьб до наступления праздника.