Сенатор Муратов вручил подарки юным курганцам, чьи отцы находятся в зоне СВО

«Поздравил с наступающим Новым годом детей наших защитников, участников СВО. Сегодня это особенные дети, и они заслуживают особого внимания, заботы и поддержки. Очень хочу, чтобы в эти праздничные дни дети чувствовали тепло, внимание и уверенность в завтрашнем дне. Ради этого мы и работаем», — написал Сергей Муратов в своем telegram-канале.