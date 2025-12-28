В Сургуте самым сильным трезвенникам вручат медали

Приверженцы ЗОЖ встретятся на традиционном забеге.
В Сургуте (ХМАО) в полдень 1 января 2026 года пройдет «Забег на Кубок кристальной трезвости», на котором всем участникам вручат памятные медали. Число зарегистрированных участников уже превысило 250 человек. Об этом сообщается в группе организаторов в соцсети «ВКонтакте».
«Идем на рекорд! Число участников, которые зарегистрировались на забег, перевалило за цифру 250 участников. Ждем ваших заявок», — говорится в сообщении в группе «Забег на кубок кристальной трезвости». В паблике подчеркивают, что регистрация продолжается.
Мероприятие состоится в «Парке за Саймой» в Сургуте. Точкой сбора обозначен мост Тюменьэнерго. Предусмотрены забеги для мужчин и женщин. Основная дистанция составит три километра. К традиционному новогоднему старту организаторы хотят установить новый рекорд по количеству бегунов. Всем участникам обещают вручить памятные медали.
Как сообщало URA.RU ранее, забег на Кубок кристальной трезвости в Сургуте в 2025 году собрал рекордное количество участников — около 300 человек. Мероприятие прошло в 15-й раз.