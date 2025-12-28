В Сургуте самым сильным трезвенникам вручат медали

В Сургуте (ХМАО) в полдень 1 января 2026 года пройдет «Забег на Кубок кристальной трезвости», на котором всем участникам вручат памятные медали. Число зарегистрированных участников уже превысило 250 человек. Об этом сообщается в группе организаторов в соцсети «ВКонтакте».