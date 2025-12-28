Ричмонд
По северу Ростовской области сбили БПЛА

В четырех районах Ростовской области сбили дроны.

В ночь на 28 декабря в небе над Ростовской областью отразили воздушную атаку. Дроны сбили в четырех районах. Об этом сообщил губернатор Юрий Слюсарь.

БПЛА перехватили и уничтожили в Боровском, Кашарском, Чертковском и Шолоховском районах.

— Предварительно, люди не пострадали. Информация о последствиях на земле уточняется, — сказано в сообщении.

