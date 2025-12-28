Их знала Тюмень: кто из известных горожан ушел из жизни в 2025 году

В 2025 году Тюмень не раз оглашали печальные новости о смерти известных в городе, области и даже по всей России жителей. Среди них — писатели, врачи, спортсмены, журналисты, общественники, политики и силовики. URA.RU вспоминает имена тех, кто навсегда вписал свои имена в историю региона и будет жить в памяти тюменцев своими заслугами.