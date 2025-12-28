Их знала Тюмень: кто из известных горожан ушел из жизни в 2025 году

Память тюменцев чтут и после их смерти.
В 2025 году Тюмень не раз оглашали печальные новости о смерти известных в городе, области и даже по всей России жителей. Среди них — писатели, врачи, спортсмены, журналисты, общественники, политики и силовики. URA.RU вспоминает имена тех, кто навсегда вписал свои имена в историю региона и будет жить в памяти тюменцев своими заслугами.
Посвятили жизнь спасению других….
Умершие врачи.
В феврале пришло печальное известие — ушел из жизни легенда тюменской хирургии Борис Гиберт. Заслуженный врач России скончался в 73 года.
В сентябре ушел из жизни пионер региональной офтальмологии Дмитрий Бердюгин. Профессионал, возвративший зрение сотням тюменцев, не дожил до 76 лет.
Спустя месяц стало известно о смерти Александра Барышникова — заслуженного врача РФ, который отдал профессии более 50 лет жизни. Он был не только высококлассным специалистом, но и наставником для поколений молодых врачей.
В начале декабря Тюмень простилась с бывшим главным врачом ОКБ № 1 Сергеем Ярцевым. В медицину он пришел в 24 года, посвятив свою жизнь хирургии.
Слово — их главный инструмент.
Умершие журналисты.
Легендарный оператор, среди прочего снимавший Олимпиаду-1980 в Москве — Борис Высоцкий, покинул этот мир в 84 года. С обладателем звания «Заслуженный работник культуры РФ» попрощались в июне.
В сентябре не стало бывшего руководителя газеты «Тюменские известия» и экс-главы Союза журналистов Тюменской области Владимира Кузнецова. Он отдал профессии почти 50 лет и скончался в 72 года.
В октябре стало известно, что не дожив неделю до своего 90-летия умер известный тюменский журналист и общественный деятель Виктор Горбачев. Помимо прочих заслуг он был основателем газеты «Тюменская правда сегодня», которая позже превратилась в крупный медиахолдинг.
Тимура Волкова, 12 лет возглавлявшего газету «Тобольская правда» и стоявшего у истоков телеканала «Югра», не стало в ноябре. Мужчине было 62 года.
Сила тела и стойкость духа.
Умершие спортсмены.
В феврале умер первый мастер спорта по фехтованию в Тюменской области Сергей Припутнев. Он не дожил до своего 62 дня рождения буквально полмесяца.
В конце марта ушла из жизни тренер по верховой езде Наталья Шилохвостова. Она была легендой конного спорта Тюмени и первой сибирячкой, выполнившей норматив мастера спорта СССР по большим ездам.
В мае скончался хоккейный тренер Дмитрий Андреев. Наставника ребят из «Рубина» и молодежного «Легиона» не стало в 53 года.
Бывший футболист тюменского «Нефтяника» Юрий Южаков умер в июле, в 78 лет. Тюменцам он запомнился своими играми в нападении, полузащите и обороне.
Хоккейного судьи всероссийского уровня Александра Воробьева не стало в октябре. Последние годы его голос звучал на матчах команды «Рубин».
Живы в том, что создавали.
Таланты, покинувшие этот мир.
Член Союза художников СССР, талантливый тобольский живописец — Владимир Игловиков, умер в январе. За свою жизнь он успел создать более 2 500 картин, а его работы хранятся в частных коллекциях даже за границей.
В мае не стало 34-летнего участника команды КВН «Тихий омут» Николая Сибирцева. Долгое время он боролся за жизнь после страшного ДТП: мужчину сбил грузовик.
Известный на всю Россию поэт Николай Шамсутдинов скончался в июне. Под авторством литератора издано 60 поэтических книг, эти стихи переведены на грузинский, чеченский, белорусский, украинский, армянский, датский, древнетюркский, немецкий, словацкий и английский языки.
В октябре в Москве умер актер Анатолий Паников, который был руководителем представительства Союза кинематографистов в Тюменской области. Актеру сериалов «Глухарь» и «След» было 66 лет.
Воспитал достойную молодежь.
В июне ушел из жизни Игорь Ревякин — руководитель филиала центра «Воин» в Тюменской области. Он был одним из ключевых организаторов военно-патриотической работы с молодежью региона.
Депутата не стало летом.
Болезнь забрала политика.
О смерти депутата Тюменской областной думы Андрея Моргуна стало известно в июне. Политик работал в комитетах по экономической политике и природопользованию, социальной политике. Он долгое время боролся с серьезным заболеванием.
Ушел в 50 лет.
В апреле скончался профессор и основатель Школы перспективных исследований ТюмГУ Андрей Щербенок. Коллеги отмечали его поразительный талант руководителя и преданность идее современного образования.
Навсегда в истории тюменского края.
В августа ушел из жизни Юрий Мандрика — краевед, книгоиздатель, журналист, кандидат филологических наук, заслуженный работник культуры Российской Федерации. Он был известен своей преданностью развитию тюменской культуры и значительным вкладом в сохранение регионального наследия.
Не вышел из комы…
В апреле стало известно о смерти бывшего заместителя начальника тюменского УБОП Григория Шарова. Мужчина был на отдыхе в Таиланде вместе с женой, когда ему внезапно стало плохо. После инсульта тюменец впал в кому, выйти из которой не смог.