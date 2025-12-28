Компания Ocean Infinity получит 70 млн долларов при обнаружении обломков MH370

Напомним, Boeing 777−200 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс MH370 из Куала-Лумпура в Пекин, пропал с радаров в ночь на 8 марта 2014 года. На его борту находились 227 пассажиров и 12 членов экипажа. Предполагается, что самолёт потерпел крушение в южной части Индийского океана, однако масштабная трёхлетняя международная поисковая операция так и не смогла обнаружить место катастрофы.