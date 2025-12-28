Компания Ocean Infinity получит 70 млн долларов при обнаружении обломков MH370

Соглашение, подписанное в марте 2025 года по принципу «не нашли — не платим», обязывает компанию получить значительные обломки самолёта в новой приоритетной зоне поиска площадью 15 тысяч квадратных километров у западного побережья Австралии. Только при выполнении этого условия Ocean Infinity получит 70 миллионов долларов, в противном случае выплаты не последует.
Активная фаза операции, которая продлится 55 дней с учётом перерывов на летний штормовой сезон, должна начаться 30 декабря. Это уже третья попытка данной компании найти следы лайнера после неудачных миссий в 2018 и в ходе пробного этапа в марте-апреле 2025 года.
Напомним, Boeing 777−200 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс MH370 из Куала-Лумпура в Пекин, пропал с радаров в ночь на 8 марта 2014 года. На его борту находились 227 пассажиров и 12 членов экипажа. Предполагается, что самолёт потерпел крушение в южной части Индийского океана, однако масштабная трёхлетняя международная поисковая операция так и не смогла обнаружить место катастрофы.
Ранее авиакомпания Air India подтвердила находку своего самолёта Boeing 737−200, который считался утерянным более десяти лет. Лайнер всё это время находился в аэропорту Калькутты. Обнаружение произошло после того, как администрация аэропорта потребовала убрать самолёт. Изначально Air India отрицала свою причастность, но внутренний аудит подтвердил, что пропавший 30-тонный Boeing принадлежит им.
