Южная Осетия заявила об участии двух тысяч бойцов в СВО

А до этого Life.ru рассказывал китайский доброволец с позывным Машина принял православное крещение на передовой в зоне специальной военной операции. Защищать Россию также отправляются добровольцы из Африки. Ранее стало известно, что студент из Того подписал контракт с ВС РФ и уехал в зону СВО. Он освоил русский язык в полевых условиях и теперь планирует посвятить жизнь службе в Армии России.