Южная Осетия заявила об участии двух тысяч бойцов в СВО

Глава МИД Южной Осетии Ахсар Джиоев в интервью РИА «Новости» заявил, что около двух тысяч граждан республики участвуют в специальной операции на Украине. Это значительная цифра для маленького народа, подчёркивающая их приверженность России и благодарность за поддержку.

Источник: Life.ru

Джиоев подчеркнул, что участие осетинцев в операции связано с уважением и признательностью к России. Республика считает победу на стороне России и осетинских добровольцев важным шагом для укрепления безопасности и стабильности.

В сентябре министерство обороны Южной Осетии совместно с властями ДНР наградило около 30 добровольцев из Южной Осетии, участвовавших в специальной операции. Это подчеркивает значимость их вклада в защиту интересов России и укрепление безопасности на южных границах.

А до этого Life.ru рассказывал китайский доброволец с позывным Машина принял православное крещение на передовой в зоне специальной военной операции. Защищать Россию также отправляются добровольцы из Африки. Ранее стало известно, что студент из Того подписал контракт с ВС РФ и уехал в зону СВО. Он освоил русский язык в полевых условиях и теперь планирует посвятить жизнь службе в Армии России.

