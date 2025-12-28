Минское «Динамо» сыграет дома с одноклубниками из Москвы

Игра пройдет на льду «Минск-Арены» и запланирована на 17:10. Это будет второе дерби команд в текущем сезоне КХЛ. Последний раз минчане встречались с москвичами 23 декабря, тогда белорусы разгромили одноклубников из РФ со счетом 7:1.