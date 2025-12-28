Ричмонд
+3°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Минское «Динамо» сыграет дома с одноклубниками из Москвы

МИНСК, 28 дек — Sputnik. Хоккеисты минского «Динамо» в воскресенье сыграют домашний матч КХЛ против московских одноклубников, сообщает Sputnik.

Источник: Sputnik.by

Игра пройдет на льду «Минск-Арены» и запланирована на 17:10. Это будет второе дерби команд в текущем сезоне КХЛ. Последний раз минчане встречались с москвичами 23 декабря, тогда белорусы разгромили одноклубников из РФ со счетом 7:1.

После этой встречи подопечные Вячеслава Козлова реабилитировались, одолев «всухую» в Ярославле лидеров Западной конференции «Локомотив» (2:0). На ноль сумел сыграть голкипер Максим Моторыгин, чья текущая «сухая» серия составляет 64 минуты и 24 секунды.

Московское «Динамо» в текущем сезоне уже провело 39 игр и заработало 52 пункта. Команда занимает четвертую строчку в турнирной таблице Западной конференции.

Предстоящая игра с «бело-голубыми» будет тысячной в КХЛ для наставника «зубров» Дмитрия Квартальнова.

После этого матча минское «Динамо» в текущем году проведет еще одну игру — на выезде в Уфе против «Салавата Юлаева» 30 декабря.

«Динамо» находится на третьей позиции в турнирной таблице Западной конференции КХЛ — команда после 37 игр имеет в активе 53 очка. Столько же пунктов — у череповецкой «Северстали», на первом месте идет ярославский «Локомотив» (54).