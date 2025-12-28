Минское «Динамо» сыграет дома с одноклубниками из Москвы

Игра пройдет на льду «Минск-Арены» и запланирована на 17:10. Это будет второе дерби команд в текущем сезоне КХЛ. Последний раз минчане встречались с москвичами 23 декабря, тогда белорусы разгромили одноклубников из РФ со счетом 7:1.
После этой встречи подопечные Вячеслава Козлова реабилитировались, одолев «всухую» в Ярославле лидеров Западной конференции «Локомотив» (2:0). На ноль сумел сыграть голкипер Максим Моторыгин, чья текущая «сухая» серия составляет 64 минуты и 24 секунды.
Московское «Динамо» в текущем сезоне уже провело 39 игр и заработало 52 пункта. Команда занимает четвертую строчку в турнирной таблице Западной конференции.
Предстоящая игра с «бело-голубыми» будет тысячной в КХЛ для наставника «зубров» Дмитрия Квартальнова.
После этого матча минское «Динамо» в текущем году проведет еще одну игру — на выезде в Уфе против «Салавата Юлаева» 30 декабря.
«Динамо» находится на третьей позиции в турнирной таблице Западной конференции КХЛ — команда после 37 игр имеет в активе 53 очка. Столько же пунктов — у череповецкой «Северстали», на первом месте идет ярославский «Локомотив» (54).