Рекламный самолет рухнул в океан у пляжа в Рио-де-Жанейро

Сверхлегкий самолет, на котором висел рекламный баннер, рухнул в океан у пляжа Копакабана в Рио-де-Жанейро. Пилот воздушного судна, для которого это был первый полет с буксировкой баннера, погиб на месте.
Перед падением был слышен взрыв. Аквалангисты достали тело пилота Луиса Рикардо через два часа после крушения.
— На записи с камеры наблюдения, опубликованной властями, видно, как самолет ныряет носом в море недалеко от пляжа. ВВС Бразилии заявили, что начали расследование причин крушения. Это был самолет Cessna 170A, принадлежавший рекламной компании, — передает телеканал ABC News.
18 декабря самолет потерпел крушение в аэропорту Стейтсвилл, штат Северная Каролина. Погибли несколько человек. Известно, что воздушная гавань среди прочего предоставляла услуги нескольким гоночным командам NASCAR.
Кроме того, самолет авиакомпании UPS потерпел крушение при взлете из международного аэропорта Луисвилла. Инцидент произошел 4 ноября около 17:20 по местному времени.