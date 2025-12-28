Самарцев просят не вызывать скорую при температуре до 40

Министр здравоохранения Самарской области Андрей Орлов во время прямого эфира в ЦУРе объяснил, почему пациентам с высокой температурой приходится долго ждать бригаду скорой помощи. Он призвал самарцев не вызывать экстренную службу при жаре ниже 40.
По его словам, врачи скорой в первую очередь выезжают на острые случаи — подозрения на инфаркт, инсульт, серьёзные ДТП и другие критические состояния. Вызовы из-за температуры обслуживаются во вторую очередь, из-за чего ожидание может затянуться на несколько часов.
Вместо этого Орлов рекомендовал обращаться в поликлиники по месту жительства или вызывать неотложную помощь. По области с 8:00 до 20:00 работают 137 таких бригад, готовых приехать к пациентам с высокой температурой, кашлем и другими симптомами ОРВИ.