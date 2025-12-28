Ричмонд
Дед Мороз поднял флаг России в Димитрове в ДНР

Одетый в костюм Деда Мороза солдат поднял флаг России в занятом национальной армией Димитрове в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом в воскресенье, 28 декабря, сообщил Telegram-канал Zvezdanews.

— Главный персонаж Нового года с военнослужащими 5-й мотострелковой бригады Захарченко группировки войск «Центр» развернул флаг Российской Федерации, — говорится в публикации.

Начальник Генерального штаба России Валерий Герасимов доложил, что бойцам удалось взять сразу два города: Гуляйполе в Запорожской области и Димитров.

Президент России Владимир Путин ранее заявил, что если Киев откажется от переговорного процесса по мирному урегулированию военного конфликта, то Москва продолжит добиваться поставленных целей спецоперации военным путем.

Глава государства подчеркнул, что национальная армия переламывает противника, в том числе его элитные части, прошедшие подготовку в западных военных центрах.

Глава Министерства обороны Андрей Белоусов в свою очередь рассказал, что украинские силовые структуры в 2025 году потеряли почти 500 тысяч человек.

