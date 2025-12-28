В Госдуме рассказали, будут ли шестидневные рабочие недели в 2026 году

Граждан России ждет год без шестидневных рабочих недель. Количество рабочих дней составит 247, а выходных и праздничных — 118 без учета 28-дневного отпуска. Об этом рассказала член комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.
— Но в 2027 году ситуация немного изменится. Ожидается, что в нем появится одна шестидневная неделя: суббота, 13 ноября, будет рабочей, поскольку накануне мы будем отдыхать четыре дня, с 4 по 7 ноября, — передает слова парламентария ТАСС.
Между тем Бессараб ранее выразила мнение, что Россия может вступить на «мягкий путь» перехода к четырехдневной рабочей неделе после окончания специальной военной операции.
Профессор Финансового университета при правительстве России Александр Сафонов в свою очередь уверен, что введение четырехдневной рабочей недели для всех работников в России в настоящее время не представляется возможным.
Академик РАН Геннадий Онищенко в то же время предложил увеличить в России рабочую неделю до шестидневной. По его мнению, такое решение положительно скажется на экономике и не навредит здоровью граждан.
Можно и нужно ли увеличивать в России рабочую неделю, «Вечерняя Москва» обсудила с экспертами.