Жительница Челябинска несколько лет получала пособие на несуществующего ребенка

«В ходе проверки было установлено, что 46-летняя жительница Челябинска, действуя с преступным умыслом, предоставила в отдел ЗАГС фальшивые документы о рождении ребенка вне медицинского учреждения. В дальнейшем, используя подложные документы, она обратилась в компетентные органы для оформления ежемесячных пособий на фактически не существующего ребенка. В результате ее противоправных действий с мая 2021 года по январь 2024 года из федерального бюджета было незаконно получено свыше 250 тысяч рублей», — сообщили в УМВД России по городу Челябинску.