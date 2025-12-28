Жительница Челябинска несколько лет получала пособие на несуществующего ребенка

В Челябинске выявили незаконное получение пособий на ребенка на сумму свыше 250 тысяч рублей.
Жительница Челябинска несколько лет оформляла и получала ежемесячные пособия на фактически не существующего ребенка. Для этого она предоставила в ЗАГС подложные документы о рождении вне медицинского учреждения, после чего обратилась в компетентные органы за назначением выплат. Об этом сообщили в УМВД России по городу Челябинску.
«В ходе проверки было установлено, что 46-летняя жительница Челябинска, действуя с преступным умыслом, предоставила в отдел ЗАГС фальшивые документы о рождении ребенка вне медицинского учреждения. В дальнейшем, используя подложные документы, она обратилась в компетентные органы для оформления ежемесячных пособий на фактически не существующего ребенка. В результате ее противоправных действий с мая 2021 года по январь 2024 года из федерального бюджета было незаконно получено свыше 250 тысяч рублей», — сообщили в УМВД России по городу Челябинску.
Факт хищения бюджетных средств выявили сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции отдела полиции «Тракторозаводский». По данным полиции, возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159.2 УК РФ (мошенничество при получении выплат), а подозреваемой избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке. В сообщении также отмечается, что средства выделялись в рамках нацпроекта «Демография».
Ранее в Челябинске уже выявляли крупные мошеннические схемы с использованием подложных документов. Так, местный житель совместно с сообщником под видом оплаты импортных товаров в 2021 году перевел за границу более 17 млн рублей, предоставляя в банки фиктивные бумаги, за что получил четыре года лишения свободы условно и штраф 300 тысяч рублей.