С чего начнётся ваш 2026 год? Рунический гороскоп на неделю с 29 декабря по 4 января

Знак зодиака Овен.
Беркана задаёт мягкий и созидательный тон неделе, напоминая, что рост начинается с заботы о себе и своих идеях. Перевёрнутый Отал говорит о пересмотре привычных опор — дом, семья или обязательства могут требовать обновления. Возможно чувство, что старые правила больше не работают, и это нормально. Перевёрнутый Тейваз снижает желание бороться и доказывать свою правоту. Это не слабость, а приглашение действовать иначе — мягче и мудрее. Неделя учит вас выбирать созидание вместо конфликта. Совет: позвольте себе расти без давления и спешки.
Знак зодиака Телец.
Перевёрнутый Уруз указывает на снижение энергии и необходимость заботы о здоровье и ресурсах. Важно не перегружать себя и внимательно относиться к сигналам тела. Турисаз поднимает темы прошлого и старые задачи.
Игорь Вечерский.
Рунолог.
Сейчас опасности можно обойти, если не рисковать и действовать осознанно. Перевёрнутый Тейваз усиливает внутренние сомнения и нежелание бороться. Это время для паузы, а не для силового прорыва. Неделя помогает вам выстроить более безопасную стратегию. Совет: бережное отношение к себе принесёт больше пользы, чем напор.
Знак зодиака Близнецы.
Дагаз указывает на переломный момент и смену состояния. Даже если кажется, что всё зашло в тупик, это самый тёмный час перед рассветом. Йера подтверждает: усилия прошлого начинают приносить плоды. Результаты могут быть постепенными, но они устойчивы. Гебо усиливает тему партнёрства и честного обмена. Поддержка приходит через союз и договорённости. Неделя благоприятна для укрепления отношений. Совет: принимайте помощь и цените равновесие в общении.
Знак зодиака Рак.
Перевёрнутый Манназ создаёт ощущение непонимания и временной отстранённости от людей. Это хорошее время, чтобы лучше услышать себя. Перевёрнутый Вунье указывает на мелкие раздражители и незначительный дискомфорт. Эти мелочи могут влиять на настроение, если заострять на них внимание. Тейваз возвращает внутренний стержень и решимость. Вы сможете отстоять свои границы спокойно и уверенно. Неделя укрепляет вашу позицию. Совет: сосредоточьтесь на главном и не распыляйтесь на пустяки.
Знак зодиака Лев.
Дагаз приносит обновление и ощущение выхода из застоя. Ситуации начинают разворачиваться в вашу пользу. Феху усиливает тему ресурсов, денег и признания. Вы можете почувствовать, что ваши усилия наконец замечены. Иса замедляет темп, требуя терпения. Не всё стоит реализовывать мгновенно. Пауза помогает закрепить успех. Совет: дайте результатам время укорениться.
Знак зодиака Дева.
Феху делает неделю максимально практичной и ориентированной на результат. Вы начинаете яснее чувствовать собственную ценность и значимость своих усилий. Материальные вопросы и вопросы самореализации выходят на первый план. Райдо помогает выбрать правильное направление и навести порядок в планах.
Даже сложные задачи начинают выстраиваться в логичную цепочку шагов. Кено освещает скрытые детали и даёт важные инсайты. Приходит понимание, где вы тратите энергию впустую, а где — с пользой. Совет: действуйте осознанно, опираясь на ясность и факты.
Знак зодиака Весы.
Хагалаз может принести резкие перемены, эмоциональные всплески или неожиданные события. Это разрушение старого уклада, которое освобождает место для нового этапа. Важно не сопротивляться переменам, а увидеть их очищающую природу. Перевёрнутый Ансуз предупреждает о риске искажённой информации и недопонимания. Слова могут быть восприняты не так, как вы планировали. Райдо помогает выстроить новый путь после хаоса и неопределённости. Постепенно появляется ощущение направления и внутренней собранности. Совет: говорите честно, но мягко, сохраняя внутренний баланс.
Знак зодиака Скорпион.
Перевёрнутый Турисаз показывает, что опасности прошлого больше не так сильны. Ситуации, которые раньше пугали, теперь поддаются контролю. Это хорошее время, чтобы закрыть старые конфликты без риска. Соуло возвращает внутренний свет, уверенность и чувство правильности пути. Вы снова ощущаете связь со своей силой и предназначением. Уруз усиливает выносливость, физическую и эмоциональную устойчивость. Даже при нагрузках вы способны сохранять контроль над ситуацией. Совет: действуйте уверенно, но без лишней резкости.
Знак зодиака Стрелец.
Тейваз делает неделю активной, принципиальной и требующей честности с собой. Вы готовы защищать свои ценности и отстаивать выбранное направление. Перевёрнутый Феху предупреждает о временных финансовых сложностях или задержках.
Эти потери не критичны, если не зацикливаться на них. Важно не измерять успех только деньгами. Райдо помогает скорректировать маршрут и увидеть альтернативные пути. Движение продолжается, пусть и в ином формате. Совет: держите фокус на цели, а не на временных минусах.
Знак зодиака Козерог.
Ансуз усиливает значение слов, идей и интеллектуального обмена. Неделя благоприятна для переговоров, обучения и важных разговоров. Вы можете получить ценные подсказки через диалоги и информацию. Отал даёт опору в прошлом, традициях и накопленном опыте. То, что вы уже прошли, становится вашим ресурсом. Эйваз создаёт напряжение противоположностей и внутренние противоречия. Через это напряжение постепенно меняется реальность. Совет: не избегайте сложных тем — в них ключ к росту.
Знак зодиака Водолей.
Перевёрнутый Уруз указывает на усталость и дефицит жизненной энергии. Организм и психика требуют бережного отношения. Важно снизить темп и отказаться от лишних нагрузок. Турисаз поднимает старые вопросы и ситуации прошлого. Сейчас лучше не рисковать и не повторять прежние ошибки. Иса замедляет процессы, создавая ощущение паузы. Это время восстановления, а не бездействия. Совет: примите остановку как необходимый этап перезагрузки.
Знак зодиака Рыбы.
Райдо приносит ощущение движения и возвращения к правильному пути. Даже если раньше была неопределённость, сейчас появляется направление. Соуло наполняет неделю светом, оптимизмом и уверенностью в себе. Вы чувствуете внутреннюю поддержку и вдохновение. Эваз усиливает развитие через взаимодействие и совместные действия. Важно не идти в одиночку и доверять партнёрам. Продвижение происходит быстрее в союзе. Совет: следуйте за потоком и принимайте помощь. А ранее Life.ru рассказывал, что ждёт в 2026 году Лошади тех, кто по гороскопу Овен, Телец, Близнецы, Рак, Лев, Дева, Весы, Скорпион, Стрелец, Козерог, Водолей и Рыбы.