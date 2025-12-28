С чего начнётся ваш 2026 год? Рунический гороскоп на неделю с 29 декабря по 4 января

Беркана задаёт мягкий и созидательный тон неделе, напоминая, что рост начинается с заботы о себе и своих идеях. Перевёрнутый Отал говорит о пересмотре привычных опор — дом, семья или обязательства могут требовать обновления. Возможно чувство, что старые правила больше не работают, и это нормально. Перевёрнутый Тейваз снижает желание бороться и доказывать свою правоту. Это не слабость, а приглашение действовать иначе — мягче и мудрее. Неделя учит вас выбирать созидание вместо конфликта. Совет: позвольте себе расти без давления и спешки.