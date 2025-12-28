Ричмонд
Снежные заносы и гололед: какой будет погода в последние дни перед Новым годом в Башкирии

В Башкирии пообещали снежные заносы и накаты.

Источник: Комсомольская правда

Синоптики передали прогноз погоды на последние дни Нового года. По предоставленным данным Башгидрометцентра, в республике 28, 29 и 30 декабря спрогнозировали снегопады.

Сегодня, 28 декабря, ожидают снегопад и умеренный ветер. Температура воздуха днем составит −5,-10°.

В понедельник, 29 декабря, будут снежные заносы, накаты и гололедица. Ночью ожидают −9,-14°, днем −6,-11°.

В предпоследний день перед Новым годом, 30 декабря, пройдет небольшой снег. Температура воздуха ночью −13,-18°, местами до −23°, днем −10,-15°.