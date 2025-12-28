Овечкин забил 912-й гол в НХЛ, а у белоруса Протаса три очка за «Вашингтон»

Во втором периоде команды обменялись голами, причем Бювиллье забросил с паса Протаса. В третьем периоде «Дэвилз» вышли вперед 3:2. Но Александр Овечкин после комбинации с участием Сандина и Протаса восстановил равновесие — 3:3. Игра перешла в овертайм и Чикран на 5-й его минуте принес победу «Вашингтону» — 4:3.