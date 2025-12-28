Овечкин забил 912-й гол в НХЛ, а у белоруса Протаса три очка за «Вашингтон»

В очередном матче чемпионата НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» обыграл в овертайме в гостях «Нью-Джерси Дэвилз» со счетом 4:3.
Счет в матче открыл белорусский форвард «Вашингтона» Алексей Протас — он точно бросил с пятачка после паса Овечкина от борта. Алексей забил за секунду до конца первого периода!
Во втором периоде команды обменялись голами, причем Бювиллье забросил с паса Протаса. В третьем периоде «Дэвилз» вышли вперед 3:2. Но Александр Овечкин после комбинации с участием Сандина и Протаса восстановил равновесие — 3:3. Игра перешла в овертайм и Чикран на 5-й его минуте принес победу «Вашингтону» — 4:3.
Алексей Протас набрал три очка и был признан второй звездой матча. В текущем сезоне он набрал 27 (14+13) очков в 38 матчах.
Овечкин прервал свою голевую засуху, забив первый гол за десять матчей. Это его 912-й гол в регулярных чемпионатах НХЛ и 989-й — с учетом плей-офф. У Гретцки — 1016 голов. За 38 матчей текущего сезона Овечкин набрал 33 (15+18) очка.
