Просят предоплату, а после исчезают: Россиян предупредили о схемах аферистов с красной икрой перед Новым годом

Первая заключается в продаже «льготных билетов». Так, злоумышленники названивают жителям крупных городов, которые являются уроженцами других регионов. При общении они предлагают купить авиа- или ж/д билеты по якобы выгодной цене. Эксперты сообщили, что мошенники запрашивают личные данные или требуют предоплату за «резерв места» для оформления «льготы».