Просят предоплату, а после исчезают: Россиян предупредили о схемах аферистов с красной икрой перед Новым годом

Накануне Нового года в России выросло число мошенничеств при онлайн-продаже красной икры и рыбы. О новых схемах аферистов рассказали в беседе с Lenta.ru представители Центра цифровой экспертизы Роскачества.
Отмечается, что всего преступники используют три схемы.
Первая заключается в продаже «льготных билетов». Так, злоумышленники названивают жителям крупных городов, которые являются уроженцами других регионов. При общении они предлагают купить авиа- или ж/д билеты по якобы выгодной цене. Эксперты сообщили, что мошенники запрашивают личные данные или требуют предоплату за «резерв места» для оформления «льготы».
«Естественно, после перевода деньги исчезают вместе с “представителем”, а обещанные льготные билеты так и не приходят», — заявили в Роскачестве.
Вторая схема — это фейковая доставка подарков. Сотруднику приходит СМС от «доставки» с сообщением о неудачной попытке вручить подарок от клиента. Жертве предлагают перезвонить по номеру, после чего выманивают личные данные, требуют оплатить сборы или перенаправляют на поддельный сайт.
Третья схема связана с онлайн-продажей популярных продуктов для новогоднего стола — красной икры и рыбы. Мошенники создают фейковые аккаунты в Telegram и предлагают продукты по низким ценам. Главное условие — полная предоплата. Как только жертва переводит нужную сумму, «продавец» сразу же исчезает.
Ранее KP.RU сообщал, что мошенники стали рассылать россиянам «новогодние открытки» для кражи личной информации. Подробнее об этом читайте на сайте издания.