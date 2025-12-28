Новогодняя ночь в Москве будет морозной и снежной

Он отметил, что 28 декабря в столице уже похолодало до −2,2 градуса, идет снег, из-за чего ухудшилась видимость на дорогах. Атмосферное давление аномально низкое −728,3 мм ртутного столба, что на 19 единиц ниже нормы. Днем в Москве сохранится облачная погода, временами будет идти снег, возможна слабая метель. Температура воздуха составит −2… −5 градусов.