Новогодняя ночь в Москве будет морозной и снежной, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в своем Telegram-канале.
Он отметил, что 28 декабря в столице уже похолодало до −2,2 градуса, идет снег, из-за чего ухудшилась видимость на дорогах. Атмосферное давление аномально низкое −728,3 мм ртутного столба, что на 19 единиц ниже нормы. Днем в Москве сохранится облачная погода, временами будет идти снег, возможна слабая метель. Температура воздуха составит −2… −5 градусов.
В последние декабрьские дни ожидаются умеренные морозы до −5… −10 градусов и продолжение снегопадов. Постепенно будет расти высота сугробов. К Новому года высота снежного покрова может достичь 16−18 см.
В новогоднюю ночь температура воздуха может опуститься до −10… −15 градусов. «Достойный зимний финал уходящего года, и лучшая в мире русская зима в грядущем холодном и снежном январе!» — заключил Тишковец.
