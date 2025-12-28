Ричмонд
Овчинский: в Южном Тушине передали жильцам пять новостроек по реновации

Первый новый дом в районе Южное Тушино был готов к заселению в 2022 году.

Источник: Аргументы и факты

С момента начала программы реновации в районе Южное Тушино Северо-Западного административного округа москвичам были переданы пять новостроек на 1,2 тыс. квартир, сообщил Владислав Овчинский, министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы.

Придомовые территории новых жилых комплексов благоустраиваются комплексно: здесь высаживаются деревья, создаются газоны и цветники, а также обустраиваются площадки для активного отдыха и спорта.

«Первую новостройку в районе Южное Тушино передали под заселение в 2022 году. За три года количество таких жилых комплексов достигло пяти. В них спроектировали 1,2 тысячи квартир общей площадью более 70 тысяч квадратных метров. Все дома возведены с учетом принципов безбарьерной среды: в подъездах широкие коридоры, а вестибюли и лифтовые холлы расположены на одном уровне, без ступенек», — цитирует слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики.

Также в новостройках адаптировано 14 квартир для людей с ограниченными возможностями и их семей. На данный момент в Южном Тушине переехали или находятся в процессе переселения около тысячи семей.

Ранее пресс-служба московского Департамента градостроительной политики сообщила о строительстве нового дома по программе реновации в районе Бибирево на улице Корнейчука, земельный участок 47А/1. Это будет первый жилой комплекс в Бибирево, возведенный по данной программе, с 457 квартирами и общей площадью почти 23 тысячи квадратных метров с готовой улучшенной отделкой.

Программа реновации была утверждена в августе 2017 года и затрагивает около миллиона москвичей, предусматривая расселение 5176 домов. Ранее мэр столицы Сергей Собянин поручил удвоить темпы реализации этой программы.

