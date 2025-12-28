Овчинский: в Южном Тушине передали жильцам пять новостроек по реновации

«Первую новостройку в районе Южное Тушино передали под заселение в 2022 году. За три года количество таких жилых комплексов достигло пяти. В них спроектировали 1,2 тысячи квартир общей площадью более 70 тысяч квадратных метров. Все дома возведены с учетом принципов безбарьерной среды: в подъездах широкие коридоры, а вестибюли и лифтовые холлы расположены на одном уровне, без ступенек», — цитирует слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики.