ФСБ пресекла внедрение трёх украинских «спящих» агентов в ДНР

ФСБ пресекла заброс трёх украинских «спящих» агентов в ДНР. Видео © Telegram / SHOT.
По данным SHOT, после вхождения российских сил, «спящих» удалось быстро идентифицировать. Сообщается, что задержанные заявили о насильственной мобилизации сотрудниками ТЦК, после которой им якобы был предложен выбор: отправиться на верную гибель в штурмовых отрядах против ВС РФ или же перейти на службу в интересах ГУР.
Ранее ФСБ отчиталась о задержании жительницы Донецка, призывавшей к расправам над российскими военнослужащими и снимавшей для Киева российскую технику. Возбуждено уголовное дело.
