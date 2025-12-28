ФСБ пресекла внедрение трёх украинских «спящих» агентов в ДНР

По данным SHOT, после вхождения российских сил, «спящих» удалось быстро идентифицировать. Сообщается, что задержанные заявили о насильственной мобилизации сотрудниками ТЦК, после которой им якобы был предложен выбор: отправиться на верную гибель в штурмовых отрядах против ВС РФ или же перейти на службу в интересах ГУР.