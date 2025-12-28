Ричмонд
+1°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ФСБ пресекла внедрение трёх украинских «спящих» агентов в ДНР

Сотрудники ФСБ в ходе фильтрационных мероприятий задержали трёх диверсантов, завербованных ГУР. Агенты находились в Красноармейске (Покровске) ДНР с задачей ожидать прихода российских войск, получить российские паспорта и затем перейти к разведывательной и подрывной деятельности на территории РФ.

Источник: Life.ru

ФСБ пресекла заброс трёх украинских «спящих» агентов в ДНР. Видео © Telegram / SHOT.

По данным SHOT, после вхождения российских сил, «спящих» удалось быстро идентифицировать. Сообщается, что задержанные заявили о насильственной мобилизации сотрудниками ТЦК, после которой им якобы был предложен выбор: отправиться на верную гибель в штурмовых отрядах против ВС РФ или же перейти на службу в интересах ГУР.

Ранее ФСБ отчиталась о задержании жительницы Донецка, призывавшей к расправам над российскими военнослужащими и снимавшей для Киева российскую технику. Возбуждено уголовное дело.

Самая оперативная информация о происходящем — в разделе «Последние новости» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Покровск (украинское название, российское — Красноармейск): описание и стратегическое значение одного из крупнейших городов Донбасса
Город с богатой историей и стратегическим значением, Красноармейск — крупный промышленный центр и транспортный узел Донбасса. В материале рассказываем главное об этом населенном пункте в контексте СВО и событий 2025 года.
Читать дальше