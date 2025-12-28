Снежная и облачная погода ждет екатеринбуржцев

Атмосферный фронт принесет в регион снегопады.
Жителей Екатеринбурга и Свердловской области в воскресенье, 28 декабря, ожидает облачная погода с небольшим снегом. Ночью и днем в городе температура будет держаться в пределах от −12 до −8 градусов, а в регионе похолодает до −16 градусов на севере.
«В воскресенье Средний Урал по-прежнему находится на восточной периферии обширной ложбины, находящейся над европейской территорией страны. Предыдущий циклон, заполняющийся над Приуральем, обеспечивает выхолаживание воздушной массы над Кировской областью, Пермским краем и Республикой Коми», — сообщает telegram-канал «Погода в Екатеринбурге».
Пик осадков в Свердловской области придется на ночь на понедельник, 29 декабря. Днем же начнет формироваться гребень повышенного давления (антициклон), который принесет некоторое похолодание. Ветер в Екатеринбурге будет южным и юго-восточным, 3−8 м/с. На юго-западе области днем может быть немного теплее, до −5..-7 градусов.