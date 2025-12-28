Ричмонд
+1°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Снежная и облачная погода ждет екатеринбуржцев

Жителей Екатеринбурга и Свердловской области в воскресенье, 28 декабря, ожидает облачная погода с небольшим снегом. Ночью и днем в городе температура будет держаться в пределах от −12 до −8 градусов, а в регионе похолодает до −16 градусов на севере.

Атмосферный фронт принесет в регион снегопады.

Жителей Екатеринбурга и Свердловской области в воскресенье, 28 декабря, ожидает облачная погода с небольшим снегом. Ночью и днем в городе температура будет держаться в пределах от −12 до −8 градусов, а в регионе похолодает до −16 градусов на севере.

«В воскресенье Средний Урал по-прежнему находится на восточной периферии обширной ложбины, находящейся над европейской территорией страны. Предыдущий циклон, заполняющийся над Приуральем, обеспечивает выхолаживание воздушной массы над Кировской областью, Пермским краем и Республикой Коми», — сообщает telegram-канал «Погода в Екатеринбурге».

Пик осадков в Свердловской области придется на ночь на понедельник, 29 декабря. Днем же начнет формироваться гребень повышенного давления (антициклон), который принесет некоторое похолодание. Ветер в Екатеринбурге будет южным и юго-восточным, 3−8 м/с. На юго-западе области днем может быть немного теплее, до −5..-7 градусов.