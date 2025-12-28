Снежная и облачная погода ждет екатеринбуржцев

Жителей Екатеринбурга и Свердловской области в воскресенье, 28 декабря, ожидает облачная погода с небольшим снегом. Ночью и днем в городе температура будет держаться в пределах от −12 до −8 градусов, а в регионе похолодает до −16 градусов на севере.