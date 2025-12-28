Росстандарт утвердил новые дорожные знаки, изменения вступят в силу с 1 января

Согласно новому документу, в России вводятся новые дорожные знаки.
Как сообщали ранее в Росстандарте, данные изменения направлены на повышение безопасности дорожного движения, а также призваны упростить восприятие информации водителями и пешеходами на улицах.
Так, появится знак «Рекомендуемая скорость при проезде искусственной неровности» — он будет обозначать искусственную неровность и информировать водителей о скорости, с которой рекомендуется ее проезжать.
В Росстандарте отметили, что это поможет сократить число знаков в местах «лежачих полицейских» в два раза.
Еще одно нововведение — вместо горизонтальной теперь может размещаться вертикальная стоп-линия. А на знаке «Время действия» теперь можно указать период по месяцам, в которые он действует.
Кроме того, появляется знак «Глухие» — его будут размещать перед пешеходными переходами, расположенными рядом с объектами, которые посещают глухие и слабослышащие.
На знаке «Парковка (парковочное место)» можно будет дополнительно указывать способ парковки. В Росстандарте указывали, что данное изменение сократит количество дополнительных табличек в зонах парковки в два раза.
Среди нововведений также изменение ширины одного парковочного места при последовательном размещении машин вдоль края дороги. Так, теперь вместо 2,5 метра она составит 2,25 метра.
Как объяснял ранее ТАСС депутат Госдумы Павел Федяев, это связано с оптимизацией дорожного пространства.