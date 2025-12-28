Ричмонд
Топ-5 главных новостей в Молдове на утро воскресенья, 28 декабря 2025:

1. Синоптики обещают, что Молдову засыплет снегом: Продержится ли он до новогодней ночи — сделан точный прогноз.

2. Есть версия: Слияние Политеха и Кагульского университета необходимо для создания прецедента «третьего срока» президентки Молдовы Майи Санду.

3. Кошмар в Молдове: 13-летнюю девочку избили два подростка, пока мальчики снимали происходящее на видео — её пытались утопить в овраге.

4. Главный либерал Молдовы Гимпу не помнит, сколько купил квартир: «Три… Четыре… Или пять» — как он заработал на политике миллионы евро.

5. В Молдове даже люди с деньгами перестали покупать много продуктов к Новому году: Дело не в экономии, а в страхе за будущее.

Еще больше новостей — в Телеграм-канале!

