Топ-5 главных новостей в Молдове на утро воскресенья, 28 декабря 2025:
1. Синоптики обещают, что Молдову засыплет снегом: Продержится ли он до новогодней ночи — сделан точный прогноз.
2. Есть версия: Слияние Политеха и Кагульского университета необходимо для создания прецедента «третьего срока» президентки Молдовы Майи Санду.
3. Кошмар в Молдове: 13-летнюю девочку избили два подростка, пока мальчики снимали происходящее на видео — её пытались утопить в овраге.
4. Главный либерал Молдовы Гимпу не помнит, сколько купил квартир: «Три… Четыре… Или пять» — как он заработал на политике миллионы евро.
5. В Молдове даже люди с деньгами перестали покупать много продуктов к Новому году: Дело не в экономии, а в страхе за будущее.
Читайте также:
Вот интересная версия декана факультета международных отношений, политических и административных наук Госуниверситета Молдовы Александра Солкана (далее…).
Глава минсельхоза позорно заявила, что жители Молдовы не хотят покупать отечественные овощи: Еще как, но их на прилавках нет, а государство умыло руки.
Людмила Катлабуга лично проследила за покупателями и пришла к выводу, что наши граждане обходят молдавские овощи стороной (далее…).
Кошмар на ферме в Березках: Чтобы задержать владельца хозяйства, подозреваемого в убийствах своих работников, тела которых скармливал свиньям, к нему внедрили агента — главный полицейский Молдовы выступил с оправданиями.
Несмотря на то, что житель села пропал еще 14 сентября, полиция только сейчас сообщила о преступлениях на зловещей ферме [видео] (далее…).