Губернатор Красноярского края встретился с участниками СВО

Губернатор Красноярского края Михаил Котюков побывал с рабочей поездкой на Донбассе и встретился с бойцами СВО, прибывшими из региона выполнять боевые задачи. Поздравил бойцов с наступающим Новым годом. И передал гуманитарный груз и технику, собранную общественниками, добровольцами, предприятиями, различными организациями и всеми неравнодушными сибиряками.
Такая техника, как УАЗы и мотовездеходы, необходима на фронте для дальнейшего продвижения и закрепления наших войск. А радиостанции, приборы ночного видения, беспилотные летательные аппараты и генераторы нужны всегда и везде.