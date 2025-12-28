Shaman раскрыл, что разрешает делать только Мизулиной

«В последнее время публика много видит меня в классических костюмах. И есть мероприятия, когда хочется и в галстуке прийти. Вот, мне Екатерина дарит галстуки. Я не знаю, сколько у меня их в коллекции скопилось, галстуков пятнадцать наверное, и это еще не предел», — сказал Ярослав Дронов. Он подчеркнул, что это интересный атрибут, которым можно поменять любой костюм. Добавление галстука в черный или темно-синий костюм заставляет тот играть новыми красками и освежить образ, отметил певец.