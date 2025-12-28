Shaman раскрыл, что разрешает делать только Мизулиной

Shaman не принимает подарки ни от кого, кроме Мизулиной.
Российский певец Shaman (Ярослав Дронов) принципиально отказывается от подарков, даже от самых близких людей. Но для своей супруги — главы Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной — он сделал исключение. Об этом артист рассказал в ходе интервью на церемонии вручения народной премии «Звезды Дорожного радио».
«Я всегда всем говорю, и своим знакомым, близким, друзьям, товарищам, чтобы они мне ничего не дарили, потому что у меня все есть. Поэтому никаких подарков таких, запоминающихся, не было», — сказал Shaman, его слова передает «Пятый канал». Однако, отметил он, для его жены действует исключение — она часто дарит ему подарки без повода.
«В последнее время публика много видит меня в классических костюмах. И есть мероприятия, когда хочется и в галстуке прийти. Вот, мне Екатерина дарит галстуки. Я не знаю, сколько у меня их в коллекции скопилось, галстуков пятнадцать наверное, и это еще не предел», — сказал Ярослав Дронов. Он подчеркнул, что это интересный атрибут, которым можно поменять любой костюм. Добавление галстука в черный или темно-синий костюм заставляет тот играть новыми красками и освежить образ, отметил певец.