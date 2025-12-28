Ричмонд
Shaman раскрыл, что разрешает делать только Мизулиной

Российский певец Shaman (Ярослав Дронов) принципиально отказывается от подарков, даже от самых близких людей. Но для своей супруги — главы Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной — он сделал исключение. Об этом артист рассказал в ходе интервью на церемонии вручения народной премии «Звезды Дорожного радио».

Shaman не принимает подарки ни от кого, кроме Мизулиной.

«Я всегда всем говорю, и своим знакомым, близким, друзьям, товарищам, чтобы они мне ничего не дарили, потому что у меня все есть. Поэтому никаких подарков таких, запоминающихся, не было», — сказал Shaman, его слова передает «Пятый канал». Однако, отметил он, для его жены действует исключение — она часто дарит ему подарки без повода.

«В последнее время публика много видит меня в классических костюмах. И есть мероприятия, когда хочется и в галстуке прийти. Вот, мне Екатерина дарит галстуки. Я не знаю, сколько у меня их в коллекции скопилось, галстуков пятнадцать наверное, и это еще не предел», — сказал Ярослав Дронов. Он подчеркнул, что это интересный атрибут, которым можно поменять любой костюм. Добавление галстука в черный или темно-синий костюм заставляет тот играть новыми красками и освежить образ, отметил певец.

