На Крымском мосту ожидаются пробки в конце декабря

В этом году с началом новогодних праздников на территорию Республики Крым ожидается поток транспорта. Предполагаемое время простоя в очереди перед пунктом ручного досмотра в пиковые часы достигает трех часов.
Дорога в Крым во вторник и в среду будет наиболее загруженной, в остальные дни уровень затора средний. Из Крыма лучше всего выезжать в понедельник, вторник и среду, в другие дни дорога будет загружена.
В последнюю неделю прошлого года и первую неделю этого максимальное количество автомобилей следовало в Крым в понедельник. Пик очередей пришелся на период с 08:00 до 19:00, длина пробки достигала от 7 до 12 км.