С 2026 года на российских дорогах появятся новые знаки: что ждет водителей и пешеходов

С первого дня 2026 года на российских дорогах начнут действовать обновленные правила. Росстандарт утвердил изменения в ГОСТ, который стандартизирует применение знаков, разметки и светофоров. Согласно документу, в стране появятся несколько новых дорожных знаков, призванных повысить безопасность и упростить понимание дорожной обстановки.
Одним из нововведений станет знак «Рекомендуемая скорость при проезде искусственной неровности». Как поясняли в ведомстве, он будет одновременно обозначать «лежачего полицейского» и информировать о безопасной скорости для его преодоления. Это позволит сократить количество знаков в таких местах вдвое.
В правилах появится и знак «Глухие пешеходы». Его будут устанавливать перед переходами, расположенными рядом с объектами, которые часто посещают люди с нарушениями слуха.
Для предупреждения водителей об изменении состояния дороги вводится знак «Влажное, заснеженное (обледенелое) покрытие». Он будет применяться вместе со знаком ограничения скорости на тот период, когда покрытие становится скользким.
Среди других изменений — возможность указывать на знаке «Время действия» не конкретные дни, а целые месяцы (например, «сентябрь — апрель»). Стоп-линия теперь может быть обозначена не только горизонтальной разметкой, но и вертикальным знаком.
Знак «Парковка (парковочное место)» получит дополнительную функцию: на нем можно будет графически указать способ постановки автомобиля, что также позволит уменьшить количество вспомогательных табличек. Кроме того, стандартная ширина одного парковочного места при параллельной парковке у края дороги будет уменьшена с 2,5 до 2,25 метра. Это связано с оптимизацией использования дорожного пространства.
