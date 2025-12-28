Ричмонд
Москвичам рассказали о погоде в воскресенье

Синоптик Тишковец: в Москве в воскресенье ожидаются снег, метель и до минус пяти.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Облачная погода, слабая метель и до минус пяти градусов ожидаются в Москве в воскресенье, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«В Москве и по области сохранится облачная погода. Временами снег, слабая метель. Ветер юго-восточный, восточный четыре-девять метров в секунду. Температура воздуха минус два-минус пять», — рассказал Тишковец.

Он отметил, что показания барометров немного вырастут и составят 733 миллиметра ртутного столба. Снежный покров подрастет на два-три сантиметра.