Москвичам рассказали о погоде в воскресенье

МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Облачная погода, слабая метель и до минус пяти градусов ожидаются в Москве в воскресенье, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
«В Москве и по области сохранится облачная погода. Временами снег, слабая метель. Ветер юго-восточный, восточный четыре-девять метров в секунду. Температура воздуха минус два-минус пять», — рассказал Тишковец.
Он отметил, что показания барометров немного вырастут и составят 733 миллиметра ртутного столба. Снежный покров подрастет на два-три сантиметра.