Пермский ЗАГС раскрыл самые популярные детские имена 2025 года

К редким мужским именам, которые регистрировали единично, отнесли Мухаммад, Мартин, Фота, Май и Арес. Среди девочек реже всего встречались Дилия, Ильяна, Мина, Тэсс и Элиф. В публикации также приведены демографические показатели: средний вес новорожденных мальчиков составил 3414 граммов, девочек — 3286 граммов. Средний возраст матерей достиг 29,9 года, отцов — 29,8 лет, а большинство женщин (40%) в 2025 году родили первенца.