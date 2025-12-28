Ричмонд
+4°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пермский ЗАГС раскрыл самые популярные детские имена 2025 года

ЗАГС Пермского края подвел итоги года и обнародовал статистику имен, которые родители чаще всего давали новорожденным в 2025 году. Среди мальчиков лидером стало имя Михаил, а среди девочек абсолютным фаворитом оказалось имя София.

В Пермском крае регистрировали детей по имени Фота, Арес, Дилия и Тэсс.

ЗАГС Пермского края подвел итоги года и обнародовал статистику имен, которые родители чаще всего давали новорожденным в 2025 году. Среди мальчиков лидером стало имя Михаил, а среди девочек абсолютным фаворитом оказалось имя София.

«У мальчиков чаще всего выбирали имена Михаил, Александр, Артем, Тимофей и Лев. У девочек самым популярным именем стала София. В числе часто выбираемых также Ева, Анна, Мария и Виктория», — сообщается в статистическом отчете на сайте ЗАГС.

К редким мужским именам, которые регистрировали единично, отнесли Мухаммад, Мартин, Фота, Май и Арес. Среди девочек реже всего встречались Дилия, Ильяна, Мина, Тэсс и Элиф. В публикации также приведены демографические показатели: средний вес новорожденных мальчиков составил 3414 граммов, девочек — 3286 граммов. Средний возраст матерей достиг 29,9 года, отцов — 29,8 лет, а большинство женщин (40%) в 2025 году родили первенца.