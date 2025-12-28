Пермский ЗАГС раскрыл самые популярные детские имена 2025 года

В Пермском крае регистрировали детей по имени Фота, Арес, Дилия и Тэсс.
ЗАГС Пермского края подвел итоги года и обнародовал статистику имен, которые родители чаще всего давали новорожденным в 2025 году. Среди мальчиков лидером стало имя Михаил, а среди девочек абсолютным фаворитом оказалось имя София.
«У мальчиков чаще всего выбирали имена Михаил, Александр, Артем, Тимофей и Лев. У девочек самым популярным именем стала София. В числе часто выбираемых также Ева, Анна, Мария и Виктория», — сообщается в статистическом отчете на сайте ЗАГС.
К редким мужским именам, которые регистрировали единично, отнесли Мухаммад, Мартин, Фота, Май и Арес. Среди девочек реже всего встречались Дилия, Ильяна, Мина, Тэсс и Элиф. В публикации также приведены демографические показатели: средний вес новорожденных мальчиков составил 3414 граммов, девочек — 3286 граммов. Средний возраст матерей достиг 29,9 года, отцов — 29,8 лет, а большинство женщин (40%) в 2025 году родили первенца.