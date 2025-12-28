«Беларусбанк» заявил, что завершил основные работы, влияющие на расчет картами

Доступны все виды платежей, переводы с карты на карту, снятие наличных и работа устройств самообслуживания, интернет- и мобильного банкингов, сообщает БелТА со ссылкой на банк. Но работы пока не закончены полностью. С 29 декабря можно будет проводить операции по погашению кредитной задолженности через дистанционные каналы, устройства самообслуживания и отделения банка, а также операции по вкладам.