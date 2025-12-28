«Беларусбанк» заявил, что завершил основные работы, влияющие на расчет картами

«Беларусбанк» сообщил своим клиентам, что основная часть технических работ, проводимых в банке, завершена.
Уже возможна оплаты картами в торговых центрах, сервисах, интернете, снятие наличных денег, проведение платежей в банкоматах и инфокиосках.
Доступны все виды платежей, переводы с карты на карту, снятие наличных и работа устройств самообслуживания, интернет- и мобильного банкингов, сообщает БелТА со ссылкой на банк. Но работы пока не закончены полностью. С 29 декабря можно будет проводить операции по погашению кредитной задолженности через дистанционные каналы, устройства самообслуживания и отделения банка, а также операции по вкладам.
Кстати, «Беларусбанк» меняет условия пользования рядом своих карт с 29 декабря 2025.
Кроме того, Нацбанк указал курс евро и курс доллара на 28 декабря в конце длинных выходных.
Мы писали, что международный автобус перевернулся в Толочинском районе — погибла женщина.