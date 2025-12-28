Ричмонд
+3°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Беларусбанк» заявил, что завершил основные работы, влияющие на расчет картами

«Беларусбанк» сказал, что с 27 декабря уже доступна возможность оплаты картами, снятие наличных и проведение платежей.

Источник: Комсомольская правда

«Беларусбанк» сообщил своим клиентам, что основная часть технических работ, проводимых в банке, завершена.

Уже возможна оплаты картами в торговых центрах, сервисах, интернете, снятие наличных денег, проведение платежей в банкоматах и инфокиосках.

Доступны все виды платежей, переводы с карты на карту, снятие наличных и работа устройств самообслуживания, интернет- и мобильного банкингов, сообщает БелТА со ссылкой на банк. Но работы пока не закончены полностью. С 29 декабря можно будет проводить операции по погашению кредитной задолженности через дистанционные каналы, устройства самообслуживания и отделения банка, а также операции по вкладам.

Кстати, «Беларусбанк» меняет условия пользования рядом своих карт с 29 декабря 2025.

Кроме того, Нацбанк указал курс евро и курс доллара на 28 декабря в конце длинных выходных.

Мы писали, что международный автобус перевернулся в Толочинском районе — погибла женщина.