Умер Александр Нехаев, почетный строитель Братска.

Александра Михайлович работал на легендарной стройке — в «Братскгэсстрое». Более 10 лет руководил одним из участков в управлении строительства экскаваторно-тракторных работ (УСЭТР) — одной из основ крупнейшей стройки СССР. Под его руководством в Братске возводились многоквартирные дома, производственные и социальные объекты. Позже он много лет возглавлял городское дорожное предприятие.