Еще одна невосполнимая потеря для Приангарья. Утром 28 декабря 2025 года стало известно о том, что умер Александр Нехаев, почетный строитель Братска. Человек, который много лет трудился для развития Братска. Об этом сообщает телеканал БСТ.
Александра Михайлович работал на легендарной стройке — в «Братскгэсстрое». Более 10 лет руководил одним из участков в управлении строительства экскаваторно-тракторных работ (УСЭТР) — одной из основ крупнейшей стройки СССР. Под его руководством в Братске возводились многоквартирные дома, производственные и социальные объекты. Позже он много лет возглавлял городское дорожное предприятие.
Выйдя на пенсию, Александр Михайлович вошел в состав городской Общественной палаты. Сибиряк выдвигал различные инициативы, контролировал благоустройство, участвовал в обсуждении важнейших вопросов. Также он внес вклад в развитие картинга и автокросса в Братске.
Умер Александр Нехаев, почетный строитель Братска, на 82 году жизни.