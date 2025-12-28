Магнитная буря на Новый год: чего ждать метеозависимым 28 декабря 2025

Геомагнитная активность в конце года пошла на спад.
К концу декабря, несмотря на неблагоприятные прогнозы, геомагнитная обстановка стабилизировалась. Тем не менее, в преддверии Нового года метеозависимым стоит быть внимательными: все может изменится буквально за сутки. Будет ли магнитная буря 29 декабря 2025 года, насколько она может быть сильной и как подготовиться к началу нового года — читайте в материале URA.RU.
Магнитная буря 29 декабря 2025.
По данным Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ РАН, 29 декабря 2025 года магнитная буря не прогнозируется. Геомагнитная обстановка останется спокойной и стабильной, вероятность возникновения бури крайне низкая — менее 7%.
Ожидаемый индекс Ap составит 8 единиц, что соответствует зеленому уровню активности по девятибалльной шкале — безопасному для здоровья и самочувствия. Несмотря на умеренно высокую солнечную активность (F10.7), она не вызовет серьезных возмущений в магнитосфере Земли.
Таким образом, уровень геомагнитной активности будет низким — менее 2 баллов из 9, что практически не влияет на самочувствие. Для большинства людей этот день пройдет без дискомфорта, головных болей или скачков давления, типичных для более сильных бурь.
Магнитная буря на Новый год 2025−2026: что ждать от геомагнитной обстановки.
Согласно последним данным, геомагнитная активность в конце года пошла на спад. Прогноз на 29−31 декабря обещает спокойную обстановку: ожидается зеленый уровень опасности, что соответствует менее 2 баллов по девятибалльной шкале Kp. Для большинства людей это значит, что влияние на самочувствие будет минимальным: головные боли, слабость и усталость маловероятны.
Ранее специалисты предупреждали о возможном ухудшении геомагнитной обстановки в канун Нового года — 31 декабря ожидалась повышенная активность, около 4 баллов (оранжевый уровень). Однако сейчас данные показывают, что ситуация выровнялась, и год завершится спокойно, без резких геомагнитных всплесков. Начало января 2026 года также остается благоприятным: магнитная активность останется на зеленом уровне. Впрочем, не исключено, что еще может все измениться.
Прогноз магнитных бурь на трое суток в декабре 2025.
Атмосферное давление в Москве и Санкт-Петербурге 29 декабря 2025.
По данным Гидрометцентра, в Москве атмосферное давление 29 декабря составит 733 мм рт. ст. Это ниже нормы. Такое давление считается слабой депрессией, и метеозависимые люди могут ощущать легкую усталость, слабость, головную боль или сонливость. В целом для большинства жителей это неопасно, но чувствительные люди могут заметить дискомфорт.
В Санкт-Петербурге ожидается 744 мм рт. ст. Тоже ниже нормы, но уже ближе к обычному уровню для зимы. Здесь влияние на самочувствие может быть легким, чаще всего в виде усталости или сниженной концентрации, но серьезных проблем ждать не стоит.
Что такое магнитные бури и как они влияют на здоровье.
Магнитная буря возникает, когда магнитное поле Земли подвергается мощным возмущениям. Причина — вспышки на Солнце, которые выбрасывают в космос миллиарды тонн заряженных частиц. Когда эти частицы достигают Земли, они «ударяют» по магнитосфере нашей планеты, вызывая ее колебания, которые иногда можно сравнить с вибрацией колокола.
Сила магнитной бури оценивается по шкале от 0 до 9 баллов. Ноль означает полное спокойствие, девять — экстремальную бурю, способную нарушить работу спутников и энергосистем. Для большинства людей заметные изменения самочувствия начинаются примерно с 5 баллов. Именно с этого уровня метеозависимые начинают чувствовать головную боль, слабость, усталость, раздражительность и скачки давления.
Прогноз магнитных бурь на декабрь 2025-январь 2026.
Как магнитные бури воздействуют на организм.
Кардиолог Марина Орлова в разговоре с URA.RU объяснила, что геомагнитные возмущения — это серьезный стресс для организма, особенно для людей с хроническими заболеваниями:
«В дни магнитных бурь тело работает на пределе своих адаптивных возможностей. Организм мобилизует все ресурсы, чтобы справиться с внешними колебаниями».
Главные системы, на которые воздействуют бури:
Сердечно-сосудистая система. Возмущения магнитного поля могут провоцировать спазмы сосудов, что приводит к скачкам давления, головным болям и головокружению. Также кровь становится более вязкой, замедляется её движение, что увеличивает риск тромбов. Нервная система и сон. Солнечная активность влияет на выработку мелатонина — гормона, регулирующего сон. В результате люди испытывают проблемы с засыпанием, повышенную раздражительность и рост уровня тревожности.
Кто меньше всего чувствует влияние магнитных бурь.
Здоровые, активные люди молодого и среднего возраста, как правило, почти не замечают изменений в самочувствии. Их организм обладает достаточным запасом прочности и быстро адаптируется к колебаниям магнитного поля.
Кардиолог также обращает внимание на психологический фактор: «Если человек заранее не фиксирует внимание на прогнозах бурь и не ожидает ухудшения самочувствия, он переносит эти дни значительно легче. Это пример “эффекта ноцебо”: ожидание проблемы провоцирует ее появление». То есть часть неприятных ощущений возникает не из-за самой бури, а из-за того, что человек ждет ухудшения.
Как поддержать себя во время магнитной бури.
Специальных «таблеток от магнитных бурь» нет. Если самочувствие нормальное, лекарства не нужны. Но если вы чувствуете влияние геомагнитных возмущений, полезны следующие меры:
Головная боль: можно принять безрецептурное обезболивающее — парацетамол или ибупрофен, строго по инструкции. Если головная боль становится регулярной, обратитесь к врачу. Поддержка нервной системы: курс магния и витаминов группы B (например, «Магний B6») помогает снизить тревожность и поддерживает работу нервов. Хронические заболевания сердца и сосудов: строго соблюдайте назначенную врачом схему приема препаратов. Никогда не увеличивайте дозировку самостоятельно. Резкое ухудшение самочувствия: если появляются сильные головные боли, перебои в работе сердца, резкие скачки давления, не стоит списывать это только на магнитную бурю. Обратитесь к врачу, чтобы исключить другие серьезные причины.