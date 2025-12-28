Магнитная буря на Новый год: чего ждать метеозависимым 28 декабря 2025

К концу декабря, несмотря на неблагоприятные прогнозы, геомагнитная обстановка стабилизировалась. Тем не менее, в преддверии Нового года метеозависимым стоит быть внимательными: все может изменится буквально за сутки. Будет ли магнитная буря 29 декабря 2025 года, насколько она может быть сильной и как подготовиться к началу нового года — читайте в материале URA.RU.