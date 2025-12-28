«Хороший день, чтобы сделать ребенка»: мэр Нью-Йорка дал совет жителям на время сильнейшего за четыре года снегопада

Мэр Нью-Йорка Эрик Адамс обратился к горожанам в разгар сильнейших снегопадов, обрушившихся на мегаполис. С рекомендацией оставаться дома он совместил шутливый совет. Об этом сообщает газета New York Post.
«Оставайтесь дома. Это хороший день для того, чтобы сделать ребенка», — заявил градоначальник.
Адамс также призвал жителей, несмотря на сложные погодные условия, постараться насладиться происходящим. В интервью он не стал раскрывать, как сам планирует провести выходной, но повторил совет «наслаждаться погодой».
В пятницу в Нью-Йорке ожидалось выпадение около 18 сантиметров снега. Такой уровень осадков должен был стать самым высоким в городе за последние четыре года. в штате объявили режим чрезвычайного положения. В некоторых районах Нью-Йорка к этому времени уже выпало более 15 сантиметров снега. В отдельных зонах штата уровень снежного покрова достиг 25 сантиметров.
Тем временем значительная часть Турции готовится к удару аномальных морозов. В ряде илов, включая Стамбул, на фоне вторжения циклона из Сибири ожидается резкое понижение температуры.