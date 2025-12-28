«Хороший день, чтобы сделать ребенка»: мэр Нью-Йорка дал совет жителям на время сильнейшего за четыре года снегопада

В пятницу в Нью-Йорке ожидалось выпадение около 18 сантиметров снега. Такой уровень осадков должен был стать самым высоким в городе за последние четыре года. в штате объявили режим чрезвычайного положения. В некоторых районах Нью-Йорка к этому времени уже выпало более 15 сантиметров снега. В отдельных зонах штата уровень снежного покрова достиг 25 сантиметров.