К 2026 году Россия полностью перейдёт на универсальный платёжный QR-код

Как пояснили в пресс-службе Национальной системы платёжных карт (НСПК), которая выступает оператором универсального кода, технология уже доступна для более чем 200 банков и примерно 7,4 миллиона торговых точек по всей стране. Согласно плану, все банки обязаны обеспечить поддержку универсального QR-кода с 1 сентября 2026 года, что позволит покупателям одним сканированием оплачивать покупки через Систему быстрых платежей (СБП), банковские приложения, сервисы рассрочки, а в перспективе — и цифровым рублём. При этом системно значимые кредитные организации будут обязаны обеспечить возможность расчётов цифровой валютой с той же даты, а к 2028 году эта норма распространится на все банки.