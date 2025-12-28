Ричмонд
К 2026 году Россия полностью перейдёт на универсальный платёжный QR-код

Россия планирует полностью перейти на единый стандарт бесконтактных платежей — универсальный QR-код, который объединит СБП, банковские сервисы и будущий цифровой рубль. Полный переход должен завершиться к сентябрю 2026 года. Об этом сообщает РИА «Новости».

Как пояснили в пресс-службе Национальной системы платёжных карт (НСПК), которая выступает оператором универсального кода, технология уже доступна для более чем 200 банков и примерно 7,4 миллиона торговых точек по всей стране. Согласно плану, все банки обязаны обеспечить поддержку универсального QR-кода с 1 сентября 2026 года, что позволит покупателям одним сканированием оплачивать покупки через Систему быстрых платежей (СБП), банковские приложения, сервисы рассрочки, а в перспективе — и цифровым рублём. При этом системно значимые кредитные организации будут обязаны обеспечить возможность расчётов цифровой валютой с той же даты, а к 2028 году эта норма распространится на все банки.

Ранее сообщалось, что бесконтактные платежи картой «Мир» могут прекратить функционировать к 2031 году. Глава операционно-технологической поддержки НСПК Сергей Бобров, отметил снижение популярности использования карты «Мир» для оплаты путём вставки в терминал — сейчас это менее 1,5% транзакций. Предполагается, что к 2031 году этот метод оплаты станет практически невостребованным. Компания планирует архитектуру на перспективу и готова рассмотреть отказ от контактного интерфейса, если рынок потребует этого.

