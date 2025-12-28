Ричмонд
+1°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Стало известно, какое имущество Тимур Родригез оставил бывшей жене после развода

После развода с певцом Тимуром Родригезом (Керимовым) его бывшей жене Анне Девочкиной отошли особняк в Подмосковье стоимостью около 150 миллионов рублей и квартира в Москве ценой порядка 100 миллионов. Об этом сообщил портал StarHit со ссылкой на судебные материалы.

После развода с певцом Тимуром Родригезом (Керимовым) его бывшей жене Анне Девочкиной отошли особняк в Подмосковье стоимостью около 150 миллионов рублей и квартира в Москве ценой порядка 100 миллионов. Об этом сообщил портал StarHit со ссылкой на судебные материалы.

Кроме того, с октября 2023 года, когда супруги перестали жить вместе, и до декабря 2025 года Родригез перевел Девочкиной около 40 миллионов рублей в качестве алиментов. Помимо этого, на содержание за период с сентября 2023 года по декабрь 2025 года шоумен выплатил экс-супруге дополнительно порядка 15 миллионов.

— Музыканту при этом достались лишь подержанный автомобиль и концертные шляпы, которые он коллекционирует, — говорится в материале.

Родригез официально развелся с Девочкиной полгода назад. Процесс расторжения брака поначалу протекал мирно, однако позже дело дошло до суда: артист пытался снизить размер алиментов на детей и содержание бывшей супруги.

О том, что супруги расходятся не на позитивной ноте, общественность узнала через язвительные высказывания Девочкиной в адрес Родригеза, цитировавшего в соцсетях стихотворения.