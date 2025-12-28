Москвичам рассказали о погоде в новогоднюю ночь

МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Мороз до минус 15 градусов и снегопад ожидаются в новогоднюю ночь в Москве, сугробы вырастут до 16−18 сантиметров, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
«В Новогоднюю ночь в городе ударит мороз до минус 10 — минус 15. Достойный зимний финал уходящего года, и лучшая в мире русская зима в грядущем холодном и снежном январе», — рассказал Тишковец.
Он отметил, что в заключительные дни декабря москвичей ожидают умеренные морозы до минус 5 — минус 10, снегопады продолжатся.
«Сугробы, высота которых сейчас составляет в столичном регионе от 8 до 20 сантиметров, будут постепенно расти. К Новому году в мегаполисе ожидается до 16−18 сантиметров», — добавил синоптик.