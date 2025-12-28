Ричмонд
17 БПЛА сбили над Ростовской областью

Вечером 27 декабря над Ростовской областью перехватили 15 дронов.

Источник: Комсомольская правда

Вечером 27 декабря дежурные средства ПВО уничтожили 15 беспилотников самолетного типа над Ростовской областью. Еще два дрона сбили в ночь на 28 декабря. Об этом сообщили в минобороны.

Ранее донской губернатор Юрий Слюсарь сообщил об отраженной воздушной атаке на севере области. Известно, что дроны сбили в Боковском, Кашарском, Чертковском и Шолоховском районах. По предварительным данным, никто из людей не пострадал.

