Овечкин вышел на третье место по числу заброшенных шайб в НХЛ в декабре

Тем, что Овечкин забил гол в матче с «Нью-Джерси», он прервал свою серию игр без заброшенных шайб, насчитывавшую девять матчей, и в целом обновил рекорд НХЛ по числу голов, приведших к ничьей. Кроме того, благодаря голевой передаче спортсмен прервал и свою серию без очков, которая состояла из пяти матчей.