Овечкин вышел на третье место по числу заброшенных шайб в НХЛ в декабре

Российский хоккеист Александр Овечкин, нападающий и капитан клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз», вышел на третье место по количеству шайб, заброшенных в декабре за всю карьеру.
Минувшей ночью, на 28 декабря, состоялся матч между «Вашингтон Кэпиталз» и «Нью-Джерси» (4:3), в ходе которого россиянин отметился голевой передачей на последней минуте первого периода встречи и тем, что сравнял счет в третьем периоде (3:3).
Таким образом, всего в декабре Овечкин забросил 132 шайбы, сравнявшись с канадцем Стивом Айзерманом. На первом и втором местах рейтинга тоже находятся канадские спортсмены: Уэйн Гретцки (157 шайб в 233 играх) и Горди Хоу (141 шайба в 327 играх).
Тем, что Овечкин забил гол в матче с «Нью-Джерси», он прервал свою серию игр без заброшенных шайб, насчитывавшую девять матчей, и в целом обновил рекорд НХЛ по числу голов, приведших к ничьей. Кроме того, благодаря голевой передаче спортсмен прервал и свою серию без очков, которая состояла из пяти матчей.