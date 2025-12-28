Богатыри — вы: «Известия» выбрали топ-10 фильмов 2025 года

Особенно много споров вызывает вопрос, о чем же, собственно, фильм. Надо ли считать его постмодернистской шуткой высшей пробы или стоит отыскать в нем некую вполне серьезную идею, которая облечена в форму абсурдистского криминального роуд-муви. Наиболее вероятной кажется мысль, что тема фильма — противостояние личности и государства. Или свободы и системы. Чтобы обострить этот конфликт, как раз нужно это абсурдистское разведение полюсов, когда герой Ди Каприо в образе Чувака из «Лебовски» противостоит сразу и правительству, и полиции, и армии, и авиации — всей условной Америке, всей цивилизации. И противостоит самим фактом своего существования, оставаясь вечным изгоем, жертвой, маргиналом. Но, пожалуй, мысль не в том, что всё равно надо быть свободным, а в том, что ты таким будешь не один. Найдутся еще такие же, они помогут. А иногда и у кого-то из палачей проснется совесть, и он тоже встанет рядом с тобой. В общем, наивный, романтический фильм, но почему-то этой верой заражаешься — и заряжаешься, поэтому «Битву за битвой» будут не раз пересматривать, в том числе после совершенно заслуженного «Оскара».