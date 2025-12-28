Ричмонд
В Башкирии проходит последний день предновогодних ярмарок

Ярмарки развернуты в 33 городах Башкирии.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня, 28 декабря, в Башкирии проходит последний день предновогодних ярмарок. Об этом сообщили в минторге республики. На площадках можно купить свежие продукты местного производства — мясо, овощи, молочку и мед.

Всего торговля организована на 51 площадке в 33 городах. В Уфе предновогодняя торговля развернута на площадке перед Дворцом спорта и Дворцом Мололдежи, на площади перед Дворцом имени Орджоникидзе, на улице Правды — от Ухтомского до Новороссийской, на перекрестках Мушникова и Баландина, Интернациональной и Машиностроителей.

