Сегодня, 28 декабря, в Башкирии проходит последний день предновогодних ярмарок. Об этом сообщили в минторге республики. На площадках можно купить свежие продукты местного производства — мясо, овощи, молочку и мед.
Всего торговля организована на 51 площадке в 33 городах. В Уфе предновогодняя торговля развернута на площадке перед Дворцом спорта и Дворцом Мололдежи, на площади перед Дворцом имени Орджоникидзе, на улице Правды — от Ухтомского до Новороссийской, на перекрестках Мушникова и Баландина, Интернациональной и Машиностроителей.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.