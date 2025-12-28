Ричмонд
+1°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мэр Нью-Йорка после бурана призвал горожан увеличивать численность населения

После обрушившегося на Нью-Йорк мощного бурана мэр Эрик Адамс обратился к местным жителям с призывом пользоваться непогодой для улучшения демографической ситуации в США.

После обрушившегося на Нью-Йорк мощного бурана мэр Эрик Адамс обратился к местным жителям с призывом пользоваться непогодой для улучшения демографической ситуации в США.

— Оставайтесь дома. Сегодня отличный день для зачатия детей… Мы хотим увеличить численность населения, — передает слова главы города телеканал ABC News.

Непогода частое явление в Западном полушарии. Так, образовавшийся в Атлантическом океане тропический шторм «Мелисса» 26 октября усилился до урагана третьей категории по шкале Саффира — Симпсона.

Вечером 28 октября он обрушился на Нью-Хоуп на юго-западе Ямайки. Он стал самым сильным штормом на островном государстве за всю историю наблюдений.

Ураган двигался очень медленно, из-за чего долго «терзал» островное государство. Позже Ямайку официально объявлили зоной бедствия.

Тайфун «Матмо» 5 октября пришел к побережью городского округа Чжаньцзян южной китайской провинции Гуандун. Скорость ветра в пределах тайфуна достигала 42 метров в секунду.

Ранее сильнейший шторм, обрушившийся на Таиланд, привел к тому, что российские туристы остались без электроснабжения. Особенно сильно пострадал остров Пхукет, где ураганные ветры срывали крыши и ломали деревья.