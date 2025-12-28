Мэр Нью-Йорка после бурана призвал горожан увеличивать численность населения

После обрушившегося на Нью-Йорк мощного бурана мэр Эрик Адамс обратился к местным жителям с призывом пользоваться непогодой для улучшения демографической ситуации в США.
— Оставайтесь дома. Сегодня отличный день для зачатия детей… Мы хотим увеличить численность населения, — передает слова главы города телеканал ABC News.
Непогода частое явление в Западном полушарии. Так, образовавшийся в Атлантическом океане тропический шторм «Мелисса» 26 октября усилился до урагана третьей категории по шкале Саффира — Симпсона.
Вечером 28 октября он обрушился на Нью-Хоуп на юго-западе Ямайки. Он стал самым сильным штормом на островном государстве за всю историю наблюдений.
Ураган двигался очень медленно, из-за чего долго «терзал» островное государство. Позже Ямайку официально объявлили зоной бедствия.
Тайфун «Матмо» 5 октября пришел к побережью городского округа Чжаньцзян южной китайской провинции Гуандун. Скорость ветра в пределах тайфуна достигала 42 метров в секунду.
Ранее сильнейший шторм, обрушившийся на Таиланд, привел к тому, что российские туристы остались без электроснабжения. Особенно сильно пострадал остров Пхукет, где ураганные ветры срывали крыши и ломали деревья.