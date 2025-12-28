Ричмонд
Россиян предупредили о новой афере с «обменом» денег

Полицейские раскрыли детали новой схемы мошенничества, в которой преступники, маскируясь под представителей правоохранительных органов, обманывают граждан под предлогом обмена старых банкнот на новые. В МВД РФ подчеркнули: атака построена по четкому сценарию, рассчитанному на психологическое давление, пишет ИА DEITA.RU, ссылаясь на материалы ТАСС.

Источник: ДЕЙТА

Сначала злоумышленники запугивают человека и стараются ввести его в шоковое состояние. Жертве звонят, представляясь следователями или оперативниками. Используя поддельные данные, человека обвиняют в серьезных преступлениях — чаще всего в государственной измене или в финансировании запрещенных организаций. Цель этого этапа — вызвать у человека панику, смятение и чувство беспомощности, лишив его возможности критически оценивать ситуацию.

После того как жертва оказывается в состоянии стресса, мошенники предлагают «законный» выход. Они утверждают, что для закрытия фиктивного уголовного дела или проверки необходима экспертиза наличных средств. Под этим предлогом гражданину предлагают передать через курьера все имеющиеся у него старые банкноты, чтобы их обменять на новые в рамках процессуальных действий.

Похожая схема была в прошлом году, когда у граждан собирали деньги просто для якобы обмена на новые. Сейчас придумали нововведение: чтобы окончательно снять подозрения, аферисты применяют тактику «обратной связи». Уже после того, как деньги изъяты курьером, они вновь звонят пострадавшему, «отчитываются» об успешном получении средств и уверяют, что в ближайшие дни будет произведен обмен. Это создает у жертвы ложное ощущение контроля над происходящим и дает преступникам время скрыться.

Напомним, сотрудники силовых структур никогда не проводят подобные «операции» по телефону и не требуют изъятия денег или ценностей через курьеров. Любые обвинения должны быть оформлены официально, при личной встрече и с предъявлением служебных удостоверений. При получении подобного звонка следует немедленно прекратить разговор и самостоятельно перезвонить в официальное отделение полиции или банка для проверки информации.