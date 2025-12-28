Россиян предупредили о новой афере с «обменом» денег

Похожая схема была в прошлом году, когда у граждан собирали деньги просто для якобы обмена на новые. Сейчас придумали нововведение: чтобы окончательно снять подозрения, аферисты применяют тактику «обратной связи». Уже после того, как деньги изъяты курьером, они вновь звонят пострадавшему, «отчитываются» об успешном получении средств и уверяют, что в ближайшие дни будет произведен обмен. Это создает у жертвы ложное ощущение контроля над происходящим и дает преступникам время скрыться.