Для омских автолюбителей вырастут тарифы на техосмотр

С 2026 года в Омской области вырастут тарифы на техосмотр. В среднем они увеличатся на сто рублей.
Так, для легковушек цена вырастит до 1 202,04 рубля, тогда как в 2025 году техосмотр легковых автомобилей стоил 1097, 65 рубля. Техосмотр мототранспорта подорожает с с 385,92 до 422,62 рублей.
Осмотр грузовиков массой до 3,5 тонн будет стоить 1 315,26 рубля. От 3,5 тонн до 12 тонн — 2 397,48 рублей. Предельный тариф на техосмотр большегрузов весом от 12 тонн установлен в пределах 2 588,40 рубля.
Периодичность техосмотров для разного вида транспорта установлена ст. 15 ФЗ «О техническом осмотре транспортных средств».