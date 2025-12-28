Во Франции задержали 40 человек после запуска фейерверков у Эйфелевой башни

Полиция Франции задержала 40 человек, которые использовали дымовые шашки и запускали фейерверки вблизи Эйфелевой башни, сообщил телеканал BFMTV.
По данным канала, сотрудники правоохранительных органов изучили записи с камер уличного видеонаблюдения, после чего приняли меры и вмешались в ситуацию. Уточняется, что подобные инциденты носят не единичный характер.
В частности, 12 декабря запуск фейерверков был зафиксирован на площади Трокадеро. В настоящее время полиция проводит расследование, в рамках которого причастным лицам вменяется создание угрозы для окружающих путем заведомо умышленного нарушения правил безопасности.
Ранее в пригороде Парижа был задержан четвертый подозреваемый по делу об ограблении Лувра.