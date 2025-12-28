Ричмонд
+3°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Во Франции задержали 40 человек после запуска фейерверков у Эйфелевой башни

Полиция Франции задержала 40 человек, которые использовали дымовые шашки и запускали фейерверки вблизи Эйфелевой башни, сообщил телеканал BFMTV.

Источник: Аргументы и факты

Полиция Франции задержала 40 человек, которые использовали дымовые шашки и запускали фейерверки вблизи Эйфелевой башни, сообщил телеканал BFMTV.

По данным канала, сотрудники правоохранительных органов изучили записи с камер уличного видеонаблюдения, после чего приняли меры и вмешались в ситуацию. Уточняется, что подобные инциденты носят не единичный характер.

В частности, 12 декабря запуск фейерверков был зафиксирован на площади Трокадеро. В настоящее время полиция проводит расследование, в рамках которого причастным лицам вменяется создание угрозы для окружающих путем заведомо умышленного нарушения правил безопасности.

Ранее в пригороде Парижа был задержан четвертый подозреваемый по делу об ограблении Лувра.

Узнать больше по теме
Ограбление Лувра: история самого дерзкого похищения века
Ограбление Лувра произошло утром в воскресенье, 19 октября 2025 года. Воры под видом рабочих воспользовались моментом отключения сигнализации и проникли в музей. За семь минут они вынесли исторические драгоценности, которые Франция собирала столетиями. Беспрецедентная дерзость преступления потрясла мир и мгновенно сделала его одним из самых громких в истории. Рассказываем детали идеально спланированной операции, напоминающей сценарий голливудского блокбастера.
Читать дальше