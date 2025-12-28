«Оставшиеся дни будут спокойными»: Россиянам дали прогноз по магнитным бурям до конца года

Ранее в ИКИ РАН сообщали, что ближе к 1 января ситуация на Солнце изменится. По их наблюдениям, после Нового года на ее поверхности резко возрастет активность. Однако исследователи предупредили, что процесс не будет сопровождаться магнитными бурями.