«Оставшиеся дни будут спокойными»: Россиянам дали прогноз по магнитным бурям до конца года

До Нового года никаких сильных магнитных бурь происходить не будет. Ожидается спокойная геомагнитная обстановка. Об этом рассказали в Telegram-канале исследователи Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.
В публикации отмечено, что геомагнитная обстановка все еще остается спокойной, без угроз для Земли. Вспышечная активность на Солнце умеренная.
Причем за последние сутки каких-либо сильных выбросов энергии на поверхности звезды ученые не зафиксировали. Там все проходит в пределах нормы.
«Комментарий на этот раз простой. Оставшиеся дни до Нового года будут спокойными. Возможные вспышки на Землю уже точно не повлияют. Занимайтесь своими делами», — подытожили специалисты.
Ранее в ИКИ РАН сообщали, что ближе к 1 января ситуация на Солнце изменится. По их наблюдениям, после Нового года на ее поверхности резко возрастет активность. Однако исследователи предупредили, что процесс не будет сопровождаться магнитными бурями.