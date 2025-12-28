Ричмонд
«Оставшиеся дни будут спокойными»: Россиянам дали прогноз по магнитным бурям до конца года

ИКИ РАН: До Нового года ожидается спокойная геомагнитная обстановка.

Источник: Комсомольская правда

До Нового года никаких сильных магнитных бурь происходить не будет. Ожидается спокойная геомагнитная обстановка. Об этом рассказали в Telegram-канале исследователи Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

В публикации отмечено, что геомагнитная обстановка все еще остается спокойной, без угроз для Земли. Вспышечная активность на Солнце умеренная.

Причем за последние сутки каких-либо сильных выбросов энергии на поверхности звезды ученые не зафиксировали. Там все проходит в пределах нормы.

«Комментарий на этот раз простой. Оставшиеся дни до Нового года будут спокойными. Возможные вспышки на Землю уже точно не повлияют. Занимайтесь своими делами», — подытожили специалисты.

Ранее в ИКИ РАН сообщали, что ближе к 1 января ситуация на Солнце изменится. По их наблюдениям, после Нового года на ее поверхности резко возрастет активность. Однако исследователи предупредили, что процесс не будет сопровождаться магнитными бурями.